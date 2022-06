Weltmilchtag am 01. Juni

Milch und Milchprodukte sind aus der menschlichen Ernährung nicht mehr wegzudenken. Sie enthalten viele Mineralien und haben einen hohen Nährstoffgehalt.

Daher sollten Milchprodukte täglich am Speiseplan stehen. Im Kaffee, am Brot, in Saucen oder als Dessert: Milch und Milchprodukte verfeinern Getränke und Speisen und auch Pur bringen sie viel Geschmack in die tägliche Ernährung. Dazu ist Milch sehr gesund. Sie enthält viel Protein und steckt voller gesundheitsfördernder Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe, zum Beispiel Kalzium, Phosphor, Jod, Magnesium und Kalium. Milch enthält außerdem für den Körper gut verwertbare Kohlenhydrate in Form des Milchzuckers Laktose.