Weltmeisterliche Jahreshauptversammlung des RV Dornbirn

Dornbirns Traditionsverein lud zum großen Jahresrückblick.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag fand die 136. Jahreshauptversammlung des Dornbirner Radfahrervereines 1886 – kurz RV Dornbirn – für das Jahr 2022 in der Radballhalle „Bunker“ in der Mittelschule Dornbirn-Haselstauden statt. Neben der Vorstandswahl wurde ein interessanter Rückblick in den Sparten Radball, Mountainbike und Fit & Fun sowie das Thema Ehrenamt präsentiert.