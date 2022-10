Weltmeisterin Nina Ortlieb wirbt für Heim-Ski WM

Countdown für die in 100 Tagen beginnende Junioren Alpin Ski WM in St. Anton.

376 ÖSV-Athlet:innen in Innsbruck eingekleidet

Noch 100 Tage bis zur JWM 2023 in St. Anton am Arlberg

Nach der vielbeachteten Einkleidungs-Präsentation im EUROPARK Salzburg folgte heute die große Bekleidungsausgabe in Innsbruck. Insgesamt 376 ÖSV-Athlet:innen wurden in der Olympiaworld für die Saison 2022/23 ausgestattet.

Zwei Wochen vor dem alpinen Weltcupstart in Sölden trafen sich Sportler:innen aus elf Sportarten, um sich die neue Renn-, Trainings- und Ausgehbekleidung abzuholen und sich gemeinsam auf die WM-Saison einzustimmen. Die nordische und alpine Rennbekleidung wird auch in der kommenden Saison von den Traditionsfarben Rot und Weiß dominiert, die Ausgehbekleidung präsentiert sich hingegen bei allen Sparten durchaus bunt.

"Die Einkleidung ist für uns ein erstes Saison-Highlight, welches allen Beteiligten große Freude bereitet. Ein großer Dank gilt unseren langjährigen Ausstattern. Die neue Bekleidung ist nicht nur hochfunktionell, sondern auch sehr schön. Unsere Sportlerinnen und Sportler sind einen Großteil des Jahres darin unterwegs und nicht nur Botschafterinnen und Botschafter des ÖSV, sondern auch für das Wintersportland Österreich", so ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Countdown: 100 Tage bis zur JWM 2023 in St. Anton am Arlberg

Im Zuge der Einkleidung war auch die alpine Junioren-WM großes Gesprächsthema. In 100 Tagen ist St. Anton am Arlberg Schauplatz der 41. FIS Alpinen Junioren Ski Weltmeisterschaften. Neben einem Treffen ehemaliger Junioren-Weltmeister:innen gab es heute auch einen Fototermin für das sportliche Großereignis am Arlberg.

Unter dem Motto „(Y)our next step" (www.y-ournextstep.at) ist der Österreichische Skiverband mit der Gemeinde und dem Tourismusverband St. Anton am Arlberg sowie dem Skiclub Arlberg Veranstalter und Gastgeber der FIS Alpinen JWM 2023. Die weltbesten Nachwuchsathlet:innen aus rund 50 Ländern stellen sich von 16. bis 25. Januar in St. Anton am Arlberg ihrer ersten großen Herausforderung.

„Wir freuen uns riesig, wenn wir im Jänner 2023 die Stars der Zukunft in St. Anton am Arlberg begrüßen dürfen. Es ist nicht nur eine große Chance für die Athletinnen und Athleten, sondern auch für uns als Region, sich jung, nachhaltig und international präsentieren zu können", erklärte OK-Chef Peter Mall im Zuge des heutigen Fototermins.

STIMMEN ZUR EINKLEIDUNG:

Nicole Schmidhofer (Ski Alpin): „Es ist nicht selbstverständlich, dass man in Zeiten wie diesen so große Sponsoren hat und so viel zur Verfügung gestellt bekommt. Ich habe immer eine mega Freude – es fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zugleich. Ich finde vor allem den neuen Daunenmantel in Lila richtig cool. Das ist wieder einmal ganz etwas anderes."

Andreas Prommegger (Snowboard): „Die Einkleidung ist etwas Besonderes. Man kommt her und wird reichlich beschenkt. Das Gewand schaut nicht nur gut aus, sondern ist auch hochfunktionell. Die neue Farbe ist frisch und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Mir gefällt es, wenn man etwas bunt unterwegs ist und damit aus der Reihe tanzt."

Lisa Hauser (Biathlon): „Ich war schon gestern bei der Modenschau vom neuen Rennanzug richtig beeindruckt und bin sowieso ein Fan von den Farben weiß und rot. Die Mischung aus hoher Funktionalität und tollem Design passt – dazu gibt es heuer auch neue Farbtöne bei der Überbekleidung."