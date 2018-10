Weltladen-Neueröffnung gefeiert

Weltladen im bugo zum Leben erwacht und musikalisches Feuerwerk entfacht

GÖFIS Ab sofort lädt der Weltladen in Göfis im neu eröffneten bugo Geschäftsraum bei stark erweiterten Öffnungszeiten zu den Geschäftszeiten der bugo Bücherei zum Einkauf bei fairen Preisen ein. Zum feierlichen Anlass der Weltladen-Neueröffnung entfachte die Clan Destinos Band ein wahres Feuerwerk lateinamerikanischer Musik.

Der Einzug des Weltladens in die bugo Bücherei Göfis bietet zahlreiche Pluspunkte, z.B. den Einkauf aus fairem Handel mit einem Besuch des Cafés bei frischem Kaffee zu fairen Preisen zu verbinden oder gleich noch ein besonderes Buch auszuleihen. Das engagierte Weltladen-Team mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern Karin Schmid, Gertrud Hutter, Wolfgang Lindner, Andrea Längle und Angelika Wehinger freut sich über viele Besucher im neuen Weltladen. Mit den Erlösen wird zugleich das Projekt „Esperanca“ in Brasilien, das der Göfner Markus Breuss betreut, unterstützt.

Große Begeisterung rief das Konzert der Clan Destinos hervor, die das Feuer und die Leidenschaft lateinamerikanischer Musik zur Weltladen-Eröffnung entfachten. Vicky González am Gesang, Carlos Peralta an der Gitarre und Carlos Tejeda an Cajón, Charango, Cuatro, Vihuela, Bongos und weiteren Instrumenten verzauberten das Publikum mit ihrem virtuosen Spiel und einem breiten musikalischen Repertoire, das von „Grazias a la vida“ bis zum schwungvollen „Tarantella Tanz“ reichte.