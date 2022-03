Weltkarte von Wif Kofler an Stadt Bregenz übergeben

Bregenz (BRK) Am 16. März 2022 wurde die berühmte Weltkarte von Wif Kofler offiziell der Landeshauptstadt Bregenz als dauerhafte Leihgabe für die Schule Schendlingen übergeben.

Wer sehenden Auges durch unsere Stadt spaziert, dem begegnen Kunst und Kultur auf Schritt und Tritt. Mal sind es größere Skulpturen wie z. B. die vier Mühlsteine, die auf dem Rasen neben der Mehrerauerbrücke platziert sind. Mal sind es kleinere, unscheinbare Dinge, die man erst bei genauerem Hinsehen entdeckt. Der Knopf im gusseisernen Geländer in den Seeanlagen ist so etwas. Und auch die in luftiger Höhe angebrachten Wasserhähne an den Beleuchtungsmasten in der Römerstraße gehören dazu. Kunst und Kultur haben in Bregenz unzählige verschiedene Facetten. Und der Aktionskünstler Wif Kofler hat dazu in unserem Stadtgebiet nicht wenige bemerkenswerte Akzente gesetzt.