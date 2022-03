Weltfrauentag, Flüchtlinge und Impfpflicht

Landesrätin Martina Rüscher, Migrationsexperte Gerald Knaus und Bettina Steindl, Geschäftsführerin CampusVäre heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Seit Anfang Januar ist die Expertinnendatenbank für Vorarlberg, eine Initiative von engagierten Vorarlbergerinnen, online. Es geht darum Frauen sichtbarer zu machen. Das Argument, man hätte keine Frau für diese Position, sei es bei einer Veranstaltung, in einer Sendung oder auf einem Podium, gefunden, wird somit entkräftet. Wie hoch der Andrang auf die Datenbank ist und welche Berufe nun schon in der Datenbank vertreten sind, darüber redet Mitbegründerin Bettina Steindl, Geschäftsführerin von CampusVäre heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".