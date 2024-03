Weltfrauentag: Daran muss noch gearbeitet werden

Anlässlich des morgigen Weltfrauentags sind einmal mehr zahlreiche Forderungen an Politik und Entscheidungsträger ergangen, um die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu beseitigen.

"Gewaltschutz höchste Priorität"

Vor dem Frauentag am 8. März kündigte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) im APA-Gespräch unter anderem eine Informationsoffensive im Zusammenhang mit Gewaltschutz an. Ziel sei, dass Frauen beim ersten Anzeichen von Gewalt ein Hilfsangebot aufsuchen, sagte sie. Gleichzeitig zeigte sie sich überzeugt, dass die Regierung im Gewaltschutz bereits "sehr viel" getan habe. Hervor hob sie etwa die Verdreifachung des Frauenbudgets und eine 150-prozentige Aufstockung der Frauen- und Mädchenberatungsstellen sowie die Schaffung von Gewaltambulanzen.

"Längst überfällige Reformen für echte Wahlfreiheit"

Die NEOS mahnten "längst überfällige Reformen für echte Wahlfreiheit" ein. "Jedes Jahr hören wir am Weltfrauentag die vollmundigsten Versprechen, doch an deren Umsetzung arbeitet die Bundesregierung an den übrigen 364 Tagen im Jahr nicht", kritisierte Frauensprecherin Henrike Brandstötter. Nach wie vor seien rund 50 Prozent der Frauen in der Teilzeitfalle gefangen, weil etwa flächendeckende Kinderbetreuungsangebote fehlten. Mit einem Karenz-, Kinderbetreuungs- und Steuersystem, das den Frauen ihre Selbstbestimmung nehme, müsse endlich Schluss sein.