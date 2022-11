Weltcup, illwerke VKW und die Welt in Unordnung

Andreas Pfeifer (ORF-Korrespondent in Berlin), Patrick Ortlieb (ÖSV-Finanzreferent) und Helmut Mennel (Vorstandsmitglied der illwerke VKW) sind am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Andreas Pfeifer (ORF-Korrespondent in Berlin)

Andreas Pfeifer war Außenpolitikchef des ORF in Wien, zuvor Korrespondent in Washington und Rom. Doch aktuell ist er ORF-Korrespondent in Berlin. Bei "Vorarlberg LIVE" gibt Pfeifer Einblicke darüber, wie die Welt in Unordnung geraten ist, welche Rolle Europa in Zukunft spielen kann und welche persönlichen Eindrücke er in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) ist Andreas Pfeifer bei der Raiffeisen-Veranstaltung "Menschen.Länder.Meinungen" im Firmament Rankweil .

Patrick Ortlieb (ÖSV-Finanzreferent)

Lech Zürs macht sich bereits startklar für die Ski-Weltcuprennen am 12. und 13. November 2022. Am Samstag, 12. November, soll das Parallel Event der Damen stattfinden, am Sonntag dann jenes der Herren. In Zürs dürfte in Hinblick auf die beiden Weltcuprennen angesichts des wenig winterlichen Wetterberichts die Anspannung von Tag zu Tag zunehmen. Über die bevorstehenden Weltcup-Rennen, die Herausforderungen für die Organisatoren und die aktuell schwierige Schneelage spricht Gerold Riedmann am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" mit ÖSV-Finanzreferent, Abfahrts-Olympiasieger und Hotelier Patrick Ortlieb.

self all Open preferences.

Helmut Mennel (Vorstandsmitglied der illwerke VKW)

Der Vorarlberger Energieversorger Illwerke/VKW sucht einen neuen Vorstand ab 1. Juli 2023. Helmut Mennel, der derzeit mit Christof Germann die Doppelspitze des Konzerns bildet, wird im kommenden Jahr in den Ruhestand treten. Die Vorstandsposition ist seit 1. Oktober ausgeschrieben. Der 1960 in Bezau geborene Mennel war zum 1. Juli 2013 in den Vorstand der Illwerke/VKW berufen worden, zuvor war er unter anderem Leiter des Bereichs Energiewirtschaft. Wie es für Helmut Mennel im kommenden Jahr weitergeht und wie die Nachfolge bei den illwerke VKW geregelt wird, bespricht er bei "Vorarlberg LIVE" mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann.

self all Open preferences.

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 2. November 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Andreas Pfeifer (ORF-Korrespondent in Berlin), Patrick Ortlieb (ÖSV-Finanzreferent) und Helmut Mennel (Vorstandsmitglied der illwerke VKW)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.