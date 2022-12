Weltcup-Absage, Raser-Gesetz und Bregenz-Budget

"Vorarlberg LIVE" am Dienstag: Mit dem Snowboardcrosser Alessandro "Izzi" Hämmerle, der Bregenzer ÖVP-Stadträtin Veronika Marte und dem ÖAMTC-Sprecher Jürgen Wagner.

Bis 4. Dezember diesen Jahres war in Österreich die Hauptunfallursache mit 30 Prozent „Ablenkung“ und bereits auf Platz zwei mit 22 Prozent rangiert das Rasen. Konkret gab es in Vorarlberg im Vorjahr laut KFV 169 Unfälle aufgrund von „nichtangepasster Geschwindigkeit“, 210 Menschen wurden verletzt und fünf Personen starben. Österreichweit gab es laut Statistik deswegen 106 Tote. Geht es nach Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), soll sich das bald ändern. Bereits vor zwei Jahren hatte sie angekündigt, Autos von extremen Rasern beschlagnahmen zu wollen. Nun ist es soweit: Eine Gesetzesnovelle soll den „Verfall des Fahrzeugs bei rücksichtlosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen“ bringen. Das Auto soll also künftig an Ort und Stelle beschlagnahmt werden können, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz. ÖAMTC-Sprecher Jürgen Wagner informiert am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" darüber, ob dieses Gesetz wirklich so kommen wird, wie von der Ministerin angekündigt.