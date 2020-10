welt weit weg: Online-Infostunden zum Thema Ausland

Das aha bietet via Zoom Infostunden zu Au-pair, Auslandspraktikum und Freiwilligeneinsätzen an.

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Für viele Jugendliche ist ein Auslandsaufenthalt jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt nach wie vor eine Option. Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden. Hier teilen erprobte Globetrotter*innen ihre Erfahrungen mit allen Interessierten. Auch präsentieren verschiedene Organisationen ihre Auslandsprogramme.

Am 3. November informiert Belma Poprzanovic von Cultural Care Au-pair über die Möglichkeiten von Au-pair in den USA. Außerdem erzählt Celine Schnetzer von ihren Erfahrungen als Au-pair in Kalifornien.