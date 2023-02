Welt-Jugend-Challenge: Starke Bludenzer Rodlermädchen

Bludenz (VRV). Ein tolles Sport-Event war die kürzlich im neuen Eiskanal von Bludenz-Hinterplärsch durchgeführte „Welt-Jugend-Challenge“ der Kunstbahnrodler.

170 Boys und Girls im Alter von 8 bis 18 Jahren aus 4 Nationen wagten sich in den technisch anspruchsvollen Bludenzer Eiskanal und zeigten, dass sie den rasanten Rodelsport schon ganz gut beherrschen. Dominiert wurden die Rennen von SportlerInnen aus Deutschland, Lettland und Österreich. Mit dabei auch 14 LäuferInnen vom Rodelclub Sparkasse Bludenz, die sich einmal mehr hervorragend in Szene setzten konnten. So gab es in der Mädchenklasse C trotz Abwesenheit der leider erkrankten Lina Bleiner mit dem Sieg ihrer Schwester Nica Bleiner, Rang 3 von Leonie Neyer und Rang 4 von Annalena Kottke ein regelrechtes Bludenz-Festival. Stark auch die Boys Mateusz Labenz mit Rang 4 in der Jugend B männlich sowie Ferdinand Fürstenberg mit Rang 3 und Vincent Wörz mit Rang 4 in der Jugend E männlich.