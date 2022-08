"Welt dreht sich immer schneller und wir müssen uns mitdrehen"

In der Landesschülervertretung haben sich die Machtverhältnisse etwas verschoben. Die Schülerunion hat sich fünf der zwölf Mandate gesichert und stellt nun zwei der drei Landesschulsprecher.

Bei Vorarlberg LIVE erklärte die frisch zur Vorarlberger Landesobfrau der Schülerunion gewählte Teresa Rhomberg, welches Projekt im kommenden Schuljahr ansteht. Der persönliche Austausch für die Schülerinnen und Schüler, mit den Schulpartnern und der Politik werde für die Schülerunion im kommenden Schuljahr wichtig sein. "Wir möchten wieder direkt an der Schule sein und hören, was die Wünsche und Anliegen der Schüler sind", so Rhomberg. An einem gemeinsamen Tisch solle dann konstruktive Vertretungsarbeit geleistet werden.