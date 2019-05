Wellnessreicher Muttertagsmarkt

Muttertagsmarkt trotz Schlechtwetter ein Erfolg.

LUSTENAU Im Rahmen des wöchentlichen Samstagsmarktes auf dem Lustenauer Kirchplatz fand vergangenen Samstag der alljährliche Muttertagsmarkt statt. Neben selbstgemachte Marmelade, von Hand genähte Taschen und gehäkelte Körbchen gab es für alle Mamas eine kleine Überraschung; Marktorganisatorin Silvia Hagspiel-Eisenhofer bastelte mit Kindern für deren Mamas kleine Wellnesspakete zum anstehenden Muttertag. Zusammen wurden Badeteebeutel mit getrocknetem Lavendel und anderen Kräutern gefüllt. Badebomben und Badepralinen in Form gepresst und ein selbstgemachtes Badesalz gemischt. Am Ende durften die Kinder noch eine Zeichnung malen oder ein paar liebe Worte an die Mama auf die Tüte schreiben.