Welle der Gewalt in Frankreich - Wer sind die "Gelbwesten"?

Seit Mitte November kommt es in ganz Frankreich immer wieder zu Straßenblockaden und Demonstrationen. Doch wer sind die „Gilets Jaunes“ (Gelbe Westen) und welche Forderungen vertreten sie?

Wie gestalten sich die Proteste?

Was mit Straßenblockaden von Autobahnen und Brücken begann, gerät mittlerweile immer mehr außer Kontrolle. Die heterogene Bewegung zieht auch zahlreiche destruktive Kräfte aus rechten sowie linken Lagern an. Am vergangenen Wochenende hatten sich Demonstranten in Paris Straßenschlachten mit der Polizei geliefert, bei denen gut 260 Menschen verletzt wurden. Beobachter sprachen von bürgerkriegsähnlichen Szenen. Schaufensterscheiben gingen zu Bruch, Autos brannten. Für diesen Samstag riefen die “Gelben Westen” bereits zu erneuten Protesten auf.