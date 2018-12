Frankreich bemüht um Entspannung im "Gelbwesten"-Konflikt

Die französische Regierung bemüht sich um eine Entspannung im Konflikt mit der "Gelbwesten"-Protestbewegung. Nach einem Krisentreffen von Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Edouard Philippe und mehreren Ministern im Elysee-Palast verlautete am Montagabend aus Philippes Umfeld, der Regierungschef wolle rasch "Maßnahmen" verkünden.

Die Proteste gegen hohe Kraftstoffpreise, Steuern und Lebenshaltungskosten halten nun schon seit rund zweieinhalb Wochen an. Schwere Ausschreitungen am Wochenende sorgten für Entsetzen. Am Montag wurden zwei “Gelbwesten” wegen Ausschreitungen in der zentralfranzösischen Stadt Puy-en-Velay zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. In Puy-en-Velay war am Samstagabend am Rande der Proteste die Präfektur in Brand gesetzt worden.