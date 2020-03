Welcome Anna Beatriz Tarantino

Vom Zuckerhut in den Ländle Schnee

Jetzt ist sie da, die neue Angreiferin des FFC Vorderland. Mit Anna Beatriz Tarantino Guilhermino Salino konnte der Vorderländer Bundesliga Club eine Stürmerin aus Brasilien verpflichten. Die 21jährige, die zuletzt für Vasco de Gama spielte, wurde von FFC Obmann Walter Weiss persönlich am Flughafen in Zürich in Empfang genommen.

Sportlich nahm Anna Beatriz Tarantino Guilhermino Salino die in der Frühjahrssaison das Trikot der Vorderländerinnen trägt unter anderem im Admiral Cup, der Brasilianischen U20 Meisterschaft und in der Copado Brasil teil.

Nun will die schnelle, trickreiche Offensivspielerin in der Planet Pure Frauen Bundesliga ihre Stärke unter Beweis stellen.