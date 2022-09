Welcher Star tritt beim Super Bowl auf?

Sie ist legendär: Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist ein Mega-Spektakel und ein Ritterschlag für Musiker. Im vergangenen Februar sahen in den USA 120 Millionen Menschen die Show. Doch wer hat beim nächsten Super Bowl am 12. Februar 2023 die Ehre?

Es ist: Rihanna. Die 34-Jährige wird beim 57. Super Bowl in Arizona während der Halbzeitshow auftreten. Das bestätigte die NFL auf ihrer Website .

Sie ist zurück: Rihanna kehrt nach ihrer Baby-Pause auf die Bühne zurück. Und was für eine Bühne könnte für die Grammy-Gewinnerin passender sein, als die des Super Bowls?

Fans sind begeistert

Rihanna verkündigte ihren Super Bowl-Auftritt per Instagram: Sie postete ein Foto davon, wie ihre Hand einen Football hält, dazu schrieb sie nur einen einzigen Punkt. Ihre Fans reagierten begeistert, in wenigen Stunden sammelte der Post Millionen Likes.

Im zweiten Anlauf

Der Super Bowl samt Halbzeitshow findet am 12. Februar 2023 in Glendale im US-Bundestaat Arizona statt. Welche zwei Teams im Super Bowl LVII im Februar 2023 aufeinandertreffen, ist noch vollkommen offen. Aber zumindest die Musikfans wissen jetzt, wer sie auf der Megabühne in der Halbzeit erwartet.