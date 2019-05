Welcher Bezirk in Vorarlberg hat die höchste Kaufkraft?

Wissen Sie es? Das GFK Institut hat die Kaufkraft für Österreich und Vorarlberg im Jahr 2019 erhoben.

Kaufkraft in den Bezirken

Während sich die Kaufkraftverteilung auf Ebene der Bundesländer als recht homogen erweist, gibt ein Blick auf die österreichischen Bezirke ein etwas anderes Bild: So befinden sich zwar sechs Hauptstadtbezirke in den Top 10 des Bezirksrankings, gleichzeitig sind es aber auch sieben Wiener Bezirke, die die letzten Plätze belegen. Dies zeigt, wie heterogen die Kaufkraft über die verschiedenen Stadtbezirke verteilt ist. Wiens 1. Bezirk (Innere Stadt) führt das Ranking mit einer pro-Kopf-Kaufkraft von 39.758 Euro an und liegt somit mehr als 65 Prozent über dem österreichischen Durchschnitt.