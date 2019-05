Der Bezirk Feldkirch hat die höchste Kaufkraft in Vorarlberg

Was die Kaufkraft anbelangt, liegt Vorarlberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern mit 25.134 Euro pro Kopf auf dem 2. Platz. Zwischen den vier Vorarlberger Bezirken gibt es teilweise erhebliche Unterschiede.

So haben im Bezirk Feldkirch wohnende Personen mit 25.866 Euro pro Kopf am meisten Geld in Vorarlberg zur Verfügung. Feldkirch rangiert österreichweit auf dem 21. Platz unter den Bezirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des GfK. Danach kommt der Bezirk Bludenz mit 25.338 Euro (Platz 25), Dornbirn mit 24.910 Euro (Platz 33) und das Vorarlberger Schlusslicht ist Bregenz mit 24.605 Euro (39). Damit liegen alle Ländle-Bezirke über dem österreichweiten Durchschnitt von 24.067 Euro.