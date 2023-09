Welchen Einfluss das Erben von Wohnraum auf unsere Gesellschaft hat

Alexander Huber (Ökonom, Momentum Institut Wien) war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

"Es war immer so, dass Eigentumsaufbau mit einem hohen, stabilen Einkommen möglich war. Die beste Möglichkeit war aber immer schon eine Erbschaft oder die finanzielle Unterstützung durch die Familie. Heute hat sich die Lage zugespitzt. Eigentum ohne Erbe ist deutlich unrealistischer geworden", so Huber bei "Vorarlberg LIVE". Deshalb sollte man die Ungleichheit nicht weiter befeuern. Gerade für Mieter sollte man etwas tun. "Wir sind an einem Punkt, an dem die Politik nicht mehr zuschauen kann. Man hätte in einer Phase der Teuerung Mietverteuerungen eindämmen müssen."