Welche Beschwerden können durch Narben entstehen?

Worauf du nach einer Operation achten solltest.

Welches sind die häufigsten Narbenbeschwerden?

Die hypertrophe Narbe zeichnet sich dadurch aus, dass sie verbreitert ist. Dies meint, dass sie über den normalen Wundrand hinaus breit und leicht erhaben ist. Die Ursache ist ein Zuviel an Bindegewebe, das zwar normal ist bei einer Narbe, aber sich zu langsam wieder zurückbildet. Oft ist diese dann auch dunkler bzw. rötlich in der Farbe und wirkt daher sehr prominent. Ursachen können sein zu viel Spannung wie an Schulter oder Rücken aber auch Verbrennungen oder Wundinfekte.