Weitsicht auf Piste und Co.

Nichts wie rein ins Wintersportvergnügen! Damit dieses aber sprichwörtlich nicht ins Auge geht, braucht es die richtige Hard- und Software - gerade auch für unser Sehorgan.

Denn gutes Sehen erhöht maßgeblich die Sicherheit auf Piste und Co. Besonders alpine Sportarten stellen das Sehvermögen dabei vor große Herausforderungen. Hohe Geschwindigkeit, schnelle Licht-Schatten-Wechsel, Nebel, Schneefall mit kontrastarmen Sichtbedingungen oder aber reflektierender Schnee verlangen den Augen Höchstleistungen ab. Eine passende Wintersportbrille ist da ein absolutes Muss. „Selbstverständlich an das Sehvermögen angepasst“, sagt Optikermeister Herbert Netzer (58, Höchst) und ergänzt: „Ideal sind hier bruchsichere Sportbrillen oder die Kombination mit Kontaktlinsen.“ Der Optikermeister nennt auch gleich die möglichen Varianten: „Generell gelten für Skifahrer, Skitourengeher oder Snowboarder der perfekte Halt und die Rundumsicht als wesentliche Voraussetzungen. In Sachen Korrektionsbrille gibt es die Möglichkeit, die Ski- oder Maskenbrille mit in Maßarbeit gefertigten Einstärken- oder Gleitsichtgläsern auszustatten. Die Originalgläser werden dann per Adapter mit den eingeschliffenen Gläsern getauscht. Auch gibt es Clip-in-Systeme. Hier werden kleinere Korrektionsgläser innen ins Schutzglas geklickt.“ Gerade diese Ausführungen sorgten für ein uneingeschränktes Sichtfeld. „Beinahe 180 Grad“, sagt Netzer. Auch gebe es mittlerweile tolle Helme mit Visier oder sogenannte OGT-Brillen (over the glasses), die Maskenbrillen gleichkämen und im Inneren ausreichend Platz für die eigene Brille bieten. „Doch“, betont der Optiker, „sollte auch hier zu einer bruchsicheren Korrektionssportbrille gegriffen werden. Das Verletzungsrisiko ist ansonsten zu groß.“