Weiterhin schwierige finanzielle Lage in Röthis

Röthner Gemeindevertretung beschloss Budget für das laufende Jahr und Teuerungsausgleich für einkommensschwache Haushalte.

Auch im laufenden Jahr ist der Voranschlag der Gemeinde Röthis durch weiter gestiegene Kosten durch fix vorgegebene Positionen im Bereich des Sozialfonds, des Spitalfonds und der Landesumlage mit gesamt rund 1,7 Millionen Euro gekennzeichnet. Aber auch größere Investitionsprojekte machen sich deutlich bemerkbar. So sind im laufenden Finanzhaushalt der Gemeinde 1,4 Millionen Euro für die Wasserleitungserneuerung eingeplant und 380.000 Euro für eine neue Urnenwand am Friedhof, sowie einen barrierefreien Zugang. Weiters werden 300.000 Euro für die weitere Planung der Sanierungsarbeiten am Röthner Sportplatz investiert und 180.000 Euro sollen in die Sanierung des Busplatzes beim Rössle fließen.