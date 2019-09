Weitergeben statt wegwerfen – Re-Use-Sammeltage starten

In den kommenden Wochen bieten verschiedene Gemeinden und Regionen wieder Re-Use-Sammeltage an.

An diesen Tagen können Bürger ihre nicht mehr benötigten, aber dennoch funktionstüchtigen Haushaltsgeräte, Hausrat, Kinderartikel, CDs und Co. sinnvoll weitergeben.

Die Re-Use-Sammeltage verschiedener Gemeinden und Regionen sind eine Möglichkeit, noch brauchbare Haushaltsgegenstände und Elektrogeräte abzugeben. „Haushaltsgeräte verstauben oftmals zuhause in der Ecke, wenn sie nicht mehr in Gebrauch sind. Wer die Artikel abgibt, schafft zuhause nicht nur mehr Platz, sondern schont auch Ressourcen und vermeidet Abfälle“, stellt Bürgermeister Rainer Siegele, Obmann des Umweltverbandes, fest.

Gemeinsames Anliegen

Seit 2014 organisiert der Umweltverband gemeinsam mit den Gemeinden und in Zusammenarbeit mit den Partnern Caritas, Integra und Lebenshilfe Vorarlberg Re-Use-Sammeltage. Bei der ersten Sammlung 2019 im Frühjahr kamen an acht Standorten in Vorarlberg insgesamt 3,8 Tonnen Re-Use-Waren zusammen. 83 Prozent bzw. 3,2 Tonnen der Sammelware wurden aufbereitet und in den Geschäften der Partner zu günstigen Preisen wiederverkauft.