Weiterer Kooperationsmeilenstein im Vorderland

Derzeit läuft der Aufbau eines regionalen Bauamtes im Vorderland - Röthis ist auch dabei.

Das regionale Bauamt dient dabei künftig der zeitgemäßen gemeinsamen Erledigung von kommunalen Aufgabenbereichen wie Tiefbau, Hochbau, Raumplanung, Digitalisierung und Datenmanagement. Diese vielfältigen Aufgaben sind für die einzelnen Gemeinden nur mit großem Personalaufwand zu bewältigen und sollen daher künftig in einer regionalen Fachverwaltung gebündelt werden. Als erstes starteten Rankweil und Sulz diese Kooperation, mittlerweile sind mit Klaus, Rankweil, Sulz, Übersaxen und Zwischenwasser fünf Gemeinden in diesem Verband vereint.

Auch die Gemeinde Röthis hat sich in diesem Monat dem regionalen Bauamt angeschlossen und wird künftig von Bauamtsleiter Markus Lorenzi und seinem Experten-Team professionell betreut. Bis 2026 werden nach heutigem Stand insgesamt elf Gemeinden am Bauamt Vorderland beteiligt sein, wobei es bis dahin auch zu einer organisatorischen Zusammenführung mit der Baurechtsverwaltung Vorderland kommen soll. „Besonders für kleinere und mittlere Gemeinden ist bei Projekten im Hochbau, Tiefbau, Digitalisierung usw. das Bauamt Vorderland als regionales Kompetenzzentrum eine große Erleichterung. Ich freue mich sehr, dass die Gemeindevertretung die Teilnahme am Regionalen Bauamt Vorderland einstimmig beschlossen hat“, so Röthis-Bürgermeister Roman Kopf. MIMA