Weitere wichtige Hilfsmaßnahmen nach der Corona-Krise

Gemeindeförderung nun auch für Sanierung von Gemeindestraßen, Bau von Feuerwehrhäusern und Radwegen sowie Sommer-Kinderbetreuung.

„Das Gemeindepaket 2020 ist ein wichtiger Beitrag für ein wirtschaftliches Comeback Österreichs“, unterstrich Christine Schwarz-Fuchs. „Zusammen mit den Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr in Höhe von 300 Millionen und in die Gewässerökologie in Höhe von 200 Millionen ergeben sich somit 1,5 Milliarden Euro, die der Bund in die Regionen investiert.“