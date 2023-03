Weitere umfangreiche Baumaßnahmen am Röthner Wasserleitungssystem

Wegen der Erneuerung der Wasserleitungen wird es in Röthis in den kommenden Wochen teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen sowie Straßensperren und Umleitungen kommen.

Röthis. Bereits seit einigen Jahren wird in Röthis in die bestehende Infrastruktur investiert und so sind auch in diesem Jahr umfangreiche Baumaßnahmen zur Erneuerung der Wasserleitungen vorgesehen.