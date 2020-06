Weitere Servicestationen für Fahrräder

Bregenz (BRK) – Die Landeshauptstadt baut ihr Netz von öffentlichen Fahrrad-Servicestellen noch in diesem Jahr von bisher drei auf zehn Stationen aus.

Solche Servicestationen, die vor allem entlang viel befahrener Radwege platziert sind, bestehen jeweils aus einer mechanischen Fahrradpumpe und einem Reparaturstand mit diversem Werk­zeug. Neben den Einrichtungen von privaten Fahrradhändlern und der temporären Versorgung beim Fahrradverleih in den Seeanlagen verfügt die Stadt schon jetzt über eigene Plätze, an denen man Reifen aufpumpen und einfache Reparaturen durchführen kann. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres sollen dann beim Kiosk am Wocherhafen, Sporthafen, Viktoria-Sportplatz, Bahnhof, Park Mariahilf, bei der Schule Weidach und an der Pipeline sieben weitere dazu­kommen.