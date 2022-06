Weitere Sanierungsetappe am Jagdberg

Auch in diesem Jahr finden auf der Burgruine umfangreiche Sanierungsarbeiten statt.

Schlins . Nachdem an der Burgruine Jagdberg bereits in den Jahren 1911 bis 1914, 1941/42 sowie 1985 bis 1987 umfangreiche Sanierungsarbeiten erfolgten, laufen seit zwei Jahren oberhalb von Schlins weitere Erhaltungsarbeiten.

Wann die Burg Jagdberg erbaut wurde, ist bis heute noch nicht ganz geklärt – fest steht nur, dass der Besitz Ende des 14. Jahrhunderts an die Habsburger überging. Im Laufe des 18. Jahrhunderts verfiel die Burg dann immer mehr zu einer Ruine und so finden seit rund hundert Jahren laufend Sanierungsarbeiten statt. 2019 wurde dazu der Zustand der Ruine Jagdberg bewertet und ein Sanierungskonzept erstellt.

Das Ziel der Sanierungsarbeiten für die kommenden Jahre wird es nun sein, jene Bereiche der Ruine, welche in der Zustandsbewertung als sehr kritisch eingestuft wurden, zu sanieren und sicherheitstechnisch wieder so auf den Stand zu bekommen, dass zumindest Teile der Ruine eingeschränkt für den Publikumsverkehr wieder geöffnet werden können. Dies betrifft dabei in erster Linie die Innenwand des Palas auf der Süd-West-Seite sowie die Außenwand des Palas auf der Süd-West und Süd-Ost-Seite – also die Mauer innen und außen zum Zugang in das Innere der Ruine.