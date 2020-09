Weitere Modernisierung am Lustenauer Bahnhof

Am Bahnhof Lustenau wird derzeit der Bahnhofsvorplatz Ost ausgebaut und erweitert.

Lustenau . Nach den großflächigen Umbauarbeiten am Lustenauer Bahnhof in den letzten Jahren folgen nun die nächsten Schritte, damit der Bahnhof zu einer attraktiven Mobilitätsdrehscheibe im unteren Rheintal wird.

Seit Mitte August laufen dabei die Arbeiten für den Ausbau des Bahnhofsvorplatz Ost und der Erweiterung der Bike & Ride Anlage in diesem Bereich. Errichtet werden dazu eine 20 Meter lange Überdachung der Bike & Ride-Anlage und Aufstandsflächen für versperrbare Fahrradboxen, die nach Abschluss der Bauarbeiten im November und Dezember 2020 montiert werden. In weiterer Folge wird auch die Kabelinfrastruktur in der Bahngasse angepasst, sowie die Entwässerungsanlage sowie der Fahrbahnaufbau komplett erneuert.