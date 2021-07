Weitere Medaille für Maxi Taucher

Der Hohenemser Rollstuhltennissportler sicherte sich bei den Staatsmeisterschaften im Doppelbewerb die Bronzemedaille.

Dabei waren die Staatsmeisterschaften im Rollstuhltennis auch in diesem Jahr wieder Top besetzt und mit Thomas Flax und Maximilian Taucher waren auch Vorarlbergs Aushängeschilder am Start. Der 13-jährige Hohenemser startete dabei in der ersten Runde gegen Gerhard Schuster aus der Steiermark und in einem tollen Match konnte sich Taucher am Ende klar mit 6:3 und 6:4 durchsetzen. Im Viertelfinale wartete dann mit Vereinskollegen und Paralympics Teilnehmer Thomas Flax ein schwerer Brocken auf Maxi Taucher. Gegen den mitten in den Vorbereitungen auf die Paralympics befindlichen Flax musste sich Taucher dann allerdings klar mit 0:6 und 1:6 geschlagen geben. Am Ende zeigte sich der Emser Nachwuchssportler mit seinem Spiel und dem fünften Endrang allerdings sehr zufrieden.