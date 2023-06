Weitere LED-Lampen für Altach

Nachdem bereits vor vielen Jahren in Altach mit der Umstellung auf LED-Lampen begonnen wurde, konnten nun weitere Straßen damit bestückt werden.

Altach . Wie zahlreiche andere Gemeinden stellt auch Altach schrittweise auf die umweltfreundliche LED-Beleuchtung um. In der Rheinstraße wurden 2014 die ersten Lampen umgerüstet und mittlerweile leuchten rund 50 Prozent der Straßenbeleuchtung in Altach mit der aktuellen LED Technologie.

In den vergangenen Wochen wurden nun weitere Straßen umgerüstet und so werden seit wenigen Tagen auch die Schulstraße und die Mühlbachstraße mit Leuchtmitteln der aktuellen und energieeffizienten LED-Technologie ausgeleuchtet. Insgesamt wurden bei den beiden Gemeindestraßen 18 Masten mit den neuen Leuchten montiert. Einer der großen Vorteile der LED-Beleuchtung ist neben der hohen Lebensdauer und dem viel geringeren Energieverbrauch auch die gute optische Eingrenzung des Lichtkegels. Dadurch kommt es nicht mehr zu den starken Lichtemissionen wie bei den bestehenden Kugelleuchten. Nicht zuletzt deshalb wurde die LED-Beleuchtung von den Anrainern äußerst zustimmend aufgenommen und auch die Erfahrungen sind bis dato durchwegs positiv.

Dieser Tage wurde auch mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Widenfeldstraße und im Kreuzfeld begonnen, wo weitere 24 neue Leuchten installiert werden. So sollen auch in den kommenden Jahren die restlichen Leuchtkörper in der Kummenberggemeinde schrittweise umgerüstet werden. MIMA