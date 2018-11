Weitere Demos für ein menschlicheres Fremden- und Asylrecht

Hohenems. Trotz kalten Herbstwetters waren am vergangenen Sonntagvormittag einige hundert Demonstranten auf den Salomon-Sulzer-Platz im Jüdischen Viertel gekommen, um sich für ein menschlicheres Fremden- und Asylrecht einzusetzen.

Die Demonstration wurde wie auch schon die erste Spontandemo am 11. November überparteilich und überkonfessionell von Klaus Begle und Sigrid Brändle organisiert, die als parteifreie Mandatare auf Tickets der ÖVP und der FPÖ in der Hohenemser Stadtvertretung sitzen. Die Teilnehmerzahlen sowohl in Hohenems als auch bei der gleichzeitig in Bregenz stattfindenden Demonstration übertrafen mit je 600-800 geschätzten Personen alle Erwartungen.