Weitere Besucherbeschränkung am Eislaufplatz

Aufgrund der neuen Coronamaßnahmen dürfen ab dem 8. Februar nur mehr 90 Personen auf den Eislaufplatz bei der Gastra.

Rankweil. Bereits in den vergangenen Wochen stieß die Kunsteisbahn auf der Rankler Gastra auf reges Interesse. Unter größten Sicherheitsvorkehrungen konnten die eislaufbegeisterten Hobbysportler einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung unter freiem Himmel nachgehen und gerade bei schönem Wetter war die Eisfläche gut gefüllt. Durften bis dato noch 180 Personen auf das Gelände der Eisbahn, dürfen ab sofort nur noch 90 Besucher eingelassen werden. Weiters gelten dabei weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen, wie Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand, sowie die üblichen Hygienevorkehrungen. Der Eislaufplatz in Rankweil hat täglich geöffnet und um die Planbarkeit für die Besucher zu verbessern, wurde auf www.rankweil.at/eislaufplatz eine Besucherzählung in Echtzeit installiert. MIMA