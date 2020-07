Weitere Bauprojekte im Haselstauden

Neben der neuen Volksschule soll ein neues Kinderhaus und ein Turn- und Veranstaltungshaus entstehen.

Dornbirn . Nach der Eröffnung der neuen Volksschule im Frühjahr stehen bereits die nächsten Bauprojekte im Haselstauden in den Startlöchern. Vor wenigen Wochen konnte der Architektenwettbewerb für ein neues Kinderhaus und ein Turn- und Veranstaltungshaus abgeschlossen werden.

In Haselstauden werden dabei direkt neben der neuen Volksschule in den kommenden Jahren ein neues Kinderhaus sowie ein Turn- und Veranstaltungshaus entstehen. Der Architekturwettbewerb dazu wurde bereits im Oktober 2019 gestartet und am Ende konnte sich das Bregenzer Büro Cukrowicz Nachbaur gegen 18 Mitbewerber durchsetzen. „Die aktuelle Krise hat gezeigt, wie wichtig Bildungseinrichtungen und Betreuungsangebote sind“, zeigt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann die Wichtigkeit für das neue Projekt. Dazu soll mit den Neubauten auch das Stadtteilzentrum weiter gestärkt werden.