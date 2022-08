Weitere Ausbaupläne im Schnabelholz

In der Cashpoint-Arena wird weiterhin am endgültigen Stadionausbau gearbeitet

In der Cashpoint-Arena wird weiterhin am endgültigen Stadionausbau gearbeitet ©Michael Mäser

Bei der Cashpoint-Arena laufen bereits die Planungen für den nächsten Schritt zum endgültigen Stadionausbau.

Altach. Die Sportanlage Schnabelholz wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Bauetappen zum modernsten und größten Fußballstadion Vorarlbergs entwickelt. Im kommenden Jahr soll nun auch mit der Westverbauung in der Cashpoint-Arena begonnen werden.

In der Lage für den nächsten Schritt

Vor rund acht Jahren präsentierte der SCR Altach das Konzept für den Ausbau der Fußballarena im Schnabelholz. Seither hat sich vieles getan – neben der Vergrößerung des Spielfeldes, dem Einbau einer Rasenheizung oder der Aufrüstung der Flutlichtanlage erhielt die Cashpoint-Arena auch eine neue Südtribüne, sowie einen eigenen Campus und zusätzliche Trainingsplätze. „Wir haben in den letzten Jahren immer in Etappen geplant und sehen uns nun auch in der Lage, die nächsten Schritte zu setzen“, so SCRA Vize-Präsident Werner Gunz.

Infrastruktur soll weiter verbessert werden

Dabei stehen rund um die Cashpoint-Arena derzeit drei Schwerpunkte an. So wird seit Anfang des Jahres am neuen Nachwuchs-Campus gearbeitet und so der langersehnte Wunsch für den Nachwuchs- und Amateurbetrieb umgesetzt. Dazu sind in weiterer Folge für die ständig wachsenden Trainingsanforderungen im Norden zwei zusätzliche Trainingsplätze vorgesehen und im Stadionbereich soll die Infrastruktur auf der Westseite verbessert werden.

Verein wird Löwenanteil aufbringen