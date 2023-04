Weiter hochwertige Wasserversorgung für Zwischenwasser

Die sechs Wasserversorger der Gemeinde bilden künftig die neue Wassergenossenschaft Zwischenwasser.

Zwischenwasser . Insgesamt sechs Wasserversorger, davon fünf Genossenschaften sowie die Gemeinde selbst, sind in Zwischenwasser für die Wasserversorgung verantwortlich. Im Laufe des Jahres schließen sich die sechs Wasserversorger nun zur Wassergenossenschaft Zwischenwasser zusammen und stellen so auch weiterhin eine hochwertige und sichere Wasserversorgung für die Zukunft sicher.

Die Wasserversorgung in Muntlix wird dabei ausschließlich durch Quellwasser abgedeckt, wobei neben der Gemeinde auch die Genossenschaften in Muntlix, Batschuns, Dafins, Buchebrunnen und Furx in der Vergangenheit dafür sorgten, dass sich keines der Mitglieder Sorgen um sein Wasser machen musste. Trotzdem sind die Genossenschaften in den letzten Jahren immer mehr an ihre finanziellen und auch personellen Grenzen gestoßen, weshalb bereits vor über zwei Jahren ein Prozess für die Zukunft der Wasserversorgung in Zwischenwasser gestartet wurde.