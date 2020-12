Weiter Aufregung um Entsorgungsunternehmen

Erster Tag der Online-Verhandlung zur Erweiterung der Shredderanlage bei Loacker Recycling ging ohne Ergebnis zu Ende.

Bei der am Montag durchgeführten Online-Verhandlung haben sich dann die Befürchtungen der Gemeinde Altach, dass ein geordnetes Verfahren unter diesen Voraussetzungen nicht gewährleistet werden kann, voll bestätigt. „Die heutige Online-Verhandlung zur Erweiterung der Shredderanlage bei der Firma Loacker Recycling war eine Farce. Ein faires Verfahren konnte von Beginn an nicht gewährleistet werden“, so Altachs Bürgermeister Markus Giesinger nach der Sitzung. Neben teils größeren technischen Problemen sei es für die Teilnehmer zudem nicht ersichtlich gewesen, wer überhaupt an der Verhandlung teilnimmt und welche Parteien und Beteiligten anwesend waren. Weiters konnten sich die Parteien und Beteiligten weder durch Handaufheben noch durch Aufforderung per Chat zu Beginn der Verhandlung zu Wort melden und hatten somit keine Stimme. „Diese Videoverhandlung hat es den Parteien unmöglich gemacht, ihre Rechte in der Verhandlung wahrzunehmen. Ein faires Verfahren war also nicht gewährleistet“, so Giesinger weiter.