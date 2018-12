Weiße Weihnachten in Vorarlberg: Chancen stehen eher schlecht

Für viele Vorarlberger gehört Schnee zur Weihnachtsstimmung einfach mit dazu. VOL.AT hat bei Meteorologe Peter Hinteregger von Kachelmannwetter nachgefragt, wie die Chancen auf Weiße Weihnachten im Ländle dieses Jahr stehen.

30 Prozent Wahrscheinlichkeit

Die Chancen auf Weiße Weihnachten 2018 stehen dieses Jahr bisher eher schlecht, die Situation kann sich aber noch ändern. “Die letze Weiße Weihnacht gab es im Jahr 2010 – das ist also schon 8 Jahre her”, erklärt Hinteregger. Generell liege die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten bei rund 30 Prozent, das heißt nur in drei von zehn Jahren wird es auch im Rheintal weiß.