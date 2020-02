„Weinsinnige Grüße“ aus Göfis

Erstes Göfner Weinvielfalt fand großen Anklang.

GÖFIS Nach der zweiten Wein-Berg-Wanderung im Herbst 2019 vom Obst- und Gartenbauverein Göfis gab es durchweg positive Resonanz. „Fünf heimische Weingärten durften wir kennenlernen“, erzählte Martin Sonderegger. Über 40 Interessenten hatten uns dabei begleitet. Dazu erzählten die Winzer von den Erfahrungen mit ihren Reben und Weinen. So werden in Göfis aus sieben blauen und fünf weißen Rebsorten Weine produziert, eine erstaunliche Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Entsprechend groß war auch die Überraschung und Begeisterung der Teilnehmer über die positiven Eindrücke, die sie von dieser ersten Wein-Berg-Wanderung in Göfis mitnehmen konnten.