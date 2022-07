Weinfest stimmungsvoll gestartet

Musikverein Altenstadt „XS“ und Harmoniemusik Tisis-Tosters läuteten Weinfest ein

FELDKIRCH In drei Sommernächten wird die Marktgasse heuer erstmals wieder zu einer einzigen großen Weinlaube: Das 54. Feldkircher Weinfest begann am Freitagabend bereits gut besucht und lädt Nachtschwärmer noch bis Samstag bei Auftritten der Feldkircher Musikvereine zu einer entspannten Auszeit bei edlen Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten ein.

Das Weinfest wird bis Samstag fortgesetzt. Am Freitag, 8. Juli tritt um 19 Uhr die Stadtmusik Feldkirch auf. Um 21 Uhr betritt der Musikverein Altenstadt die Bühne. Am Samstag, 9. Juli spielt die Buramusig des Musikverein Nofels ab 10 Uhr zum Frühschoppen auf, von 12 bis 14:30 tritt BlechmaLacht auf, ehe in den Abendstunden ab 19 Uhr der MV Gisingen und ab 21 Uhr der MV Nofels für Musikgenuss sorgt. HE