STALLEHR Die Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin veranstaltet am 29. und 30 Juni ein Weinfest am Stallehrer Festplatz.

Das Weinfest Stallehr wird am Wochenende (29. + 30.6.) in Form eines Zeltfestes stattfinden und an jedem Festtag wird es einen Festumzug mit Gesamtchor und Fahneneinzug befreundeter Musikkapellen geben.