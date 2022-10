Weindegustation der Spitzenklasse

Hohenems. Am Dienstag offerierte Andrew Nussbaumer in der Palastgastronomie erneut einen ganz besonderen Abend mit 6-Gänge Menü. Für die dazu servierten Weine engagierte er den wohl bekanntesten Winzer Österreichs Leo Hillinger.

Im stilvollen Ambiente präsentierte der Bio-Winzer seine gelebte Philosophie „More than wine“. Sowohl als Unternehmer als auch als Weinbauer mehrfach ausgezeichnet, führt er seinen international renommierten Betrieb mit Leidenschaft und Engagement. 1990 übernahm Leo Hillinger das Weingut von seinem gleichnamigen Vater und baute den Betrieb zu einem der größten privaten Weingüter Österreichs aus. 100 Hektar Weingärten bewirtschaftet der Betrieb heute, die Weine werden in über 20 Länder der Welt exportiert. Leo Hillinger ist sich dabei treu geblieben: als Bio-Winzer, als Unternehmer und als Botschafter seiner Region. „Die Frucht muss perfekt sein und soll unverändert in die Flasche.“ Diesem Leitsatz folgt Leo Hillinger nach wie vor mit zielsicherer Konsequenz und bietet damit erstklassige Qualität, die untrennbar mit der biologischen Bewirtschaftung und dem biologischen Ausbau der Weine verbunden ist. „Wir freuen uns besonders dass er uns heute Abend persönlich an seiner Leidenschaft teilhaben lässt “, freut sich Andrew Nussbaumer. Unter den zahlreichen Gästen waren Walter und Brunhilde Pfanner (Pfanner Weine), Loek Versluis (McDonald’s), Oliver Wolff (Next Smart Building), Martin und Daniela Berchtold (Wirtshaus am See), Caspar Greber (Käsekaspar), Karin Seyfried (Mercedes Schneider) sowie Heino Huber (MS Österreich), Valentin Gava (Dolce Vita Eisdielen), Eduard und Lisi Hagen (Waldbad Enz), Wolfgang Nussbaumer (Massagepraxis), Markus Binder und Bruno Ratz (Pfanner).