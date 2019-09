WeinBergWanderung GÃ¶fis

Am Samstag, den 14. September 2019 veranstaltet der OGV Göfis eine Weinbergwanderung zu fünf Göfner Weinbergen. Dabei erfahren die Teilnehmenden Interessantes zur Entstehung, zur Motivation der Weinbauern, zur Geschichte des Weinbaus in Göfis und zu den Sorten vor Ort. Selbstverständlich gibt es auch Kostproben der Trauben und den daraus gemachten Weinen. In zwei Gruppen wandern wir von Weinberg zu Weinberg.