Wein-Soirée im neueröffneten Seerestaurant

Niederösterreichische Weine in der Schwedenschanze

Eigentlich hätte es für Christoph Sögner und sein Team ein sanfter Einstieg in die bevorstehende Sommersaison sein sollen, denn die Wiedereröffnung der Schwedenschanze erfolgte am Aschermittwoch zu einer Zeit, an der der Bodensee und der Hafen im Rheindelta in der Regel noch im Winterschlaf steckt. Die frühlingshaften Temperaturen sowie die Mundpropaganda sorgen aber für einen wahren Besucheransturm. Dies freut den neuen Pächter der Schwedenschanze natürlich, was dieser auch bei der kurzen Ansprache anlässlich des ersten Genussabends unter dem Motto „Feingefühl fürs Weingefühl“ betonte.