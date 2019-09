Wein aus Südtirol und der Toskana - Loacker war zu Gast im Bengodi

Gute Resonanz auf Weinverkostung aus biologisch-dynamischem Anbau

Auf den Weingütern der Familie Loacker wird Qualität der Quantität vorgezogen. In ausgezeichneter Lage oberhalb Bozens sowie in Montalcino und Magliano in der Toskana wird aus Überzeugung biologisch dynamischer Weinbau betrieben.