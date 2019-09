"Weil's um Vorarlberg geht" - Wallners 10 Punkte Programm für Vorarlberg

Unter dem Leitsatz "Weil's um Vorarlberg geht" hat die Vorarlberger ÖVP am Mittwoch ihr 160 Seiten starkes Wahlprogramm vorgestellt. Mit dem Programm wolle man weiter an der Spitze bleiben.

Landeshauptmann Markus Wallner und VP-Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz präsentierten am Mittwoch am Dornbirner Marktplatz das Wahlprogramm der Vorarlberger Volkspartei. Ziel der Wallner-Partei ist es, mit einem ambitionierten Programm Vorarlberg weiter an der Spitze zu halten. "Unsere Arbeit ist geprägt von christlich-sozialen Grundsätzen, Offenheit für Neues, Respekt gegenüber den Älteren und Weitsicht für die kommenden Generationen", betonte ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner bei der Präsentation seines Wahlprogramms für die Landtagswahl.

"Weil's um Vorarlberg geht"

Wallner präsentierte das "ambitionierte Wahlprogramm" gemeinsam mit ÖVP-Landesgeschäftsführer Diemtar Wetz in einer Pressekonferenz auf dem Marktplatz in Dornbirn. "Weil's um Vorarlberg geht" sei nicht nur das Leitmotiv der Arbeit der ÖVP, sondern "ein klares Bekenntnis zu unserer Heimat", so Wallner, der bei der Landtagswahl am 13. Oktober zum zweiten Mal als Spitzenkandidat der ÖVP ins Rennen geht.