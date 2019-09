Absage an Bitschi – Zeichen stehen auf Schwarz-Grün

Im letzten "Vorarlberg heute"-Kandidatencheck war am Dienstag ÖVP-Chef und Landeshauptmann Markus Wallner zu Gast.

Dabei wurde deutlich: Was den künftigen Koalitionspartner angeht, haben die Grünen die Nase leicht vorne. Mit der FPÖ unter Christof Bitschi will der Landeshauptmann nicht regieren.

Seit acht Jahren Landeshauptmann

Landeshauptmann Markus Wallner (geboren am 20. Juli 1967) geht zum zweiten Mal als Regierungschef in eine Landtagswahl. Er übernahm die Landeshauptmann-Agenda am 7. Dezember 2011 von Herbert Sausgruber, ehe er im März 2012 auch Landesparteiobmann der ÖVP wurde.

Wallner ist seit jungen Jahren Politik-Profi, 1994 trat er als Mitarbeiter in die Landesorganisation der Partei ein. Zuvor war er nach dem Studium der Politikwissenschaft und der Geschichte (von 1987 bis 1989 war er Vorsitzender der Hochschülerschaft an der Uni Innsbruck) bei der Industriellenvereinigung ins Berufsleben eingestiegen. Von 1997 bis 1999 war Wallner Sausgrubers persönlicher Referent und Büroleiter, ehe er im Herbst 1999 die Geschäftsführung der Landes-ÖVP übernahm. Ein Jahr später zog Wallner in den Vorarlberger Landtag ein, im Jänner 2003 wurde er Klubobmann. 2006 holte man ihn schließlich in die Landesregierung. Dort war er als Landesrat für die Ressorts Gesundheit, Hochbau (ab 2009) und bis 2009 auch für Kultur zuständig. Wallner ist verheiratet und Vater zweier Töchter und eines Sohnes.