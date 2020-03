Weil´s um unsere Gesundheit geht. Gemeindeamt vorübergehend geschlossen.

Weils jetzt um unsere Gesundheit geht, ist es ein Gebot der Stunde, gemeinsam egal welcher Partei- oder Gruppenzugehörigkeit, an einem Strang zu ziehen um möglichst das Beste für unsere Bevölkerung zu gewährleisten.

Noch nie sind die Menschen so Nahe zusammen gerückt und zum Einen hinter den Maßnahmen unserer Regierung stehen, zum Anderen auch durch Nachbarschaftshilfe in vielen Belangen gerne bereit sind zu helfen.

Viele Fragen stehen an, daher ist das Gemeindeamt über 05522/4915-0 und gemeinde@zwischenwasser.at erreichbar, um über die neuesten Entwicklungen beim Corona Virus, aber auch bei der Kinderbetreuung in den Kindergärten und Schulen, Organisation von Nachbarschaftshilfen und vielen anderen Hilfestellungen wie nötige Botendienste für unsere ältere Bevölkerung zu informieren.

An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unsere Vereine und Institutionen, die sofort Versammlungen, Proben- und Sportbetriebe, Konzerte eingestellt haben. Ein Dank auch an die Lehrerschaft und Kindergarten Pädagogen, die sich bereit erklärt haben, eine Betreuung für die Kinder anzubieten. Dank auch an die Mitarbeiter*innen im Gemeindeamt, die sicherlich ihr Bestes geben werden.