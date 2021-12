Weilers Pfarrkirche erstrahlt in Orange

Wer dieser Tage abends durch Weiler spaziert, bemerkt sicherlich, dass die Pfarrkirche in oranges Licht gehüllt ist.

Weiler . Grund für dieses außergewöhnliche Lichtspiel ist die UN-Kampagne „Orange the World“, welche jedes Jahr zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, stattfindet.

Weltweit erstrahlen dabei noch bis zum 10. Dezember Gebäude in oranger Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und damit zur Enttabuisierung dieses Themas beizutragen. Auch die Gemeinde und Pfarre Weiler beteiligt sich wieder an der Aktion und so wird dieser Tage die Pfarrkirche von Weiler orange beleuchtet. Dazu setzt sich aber auch Gemeinderätin Mechtild Bawart persönlich für diese Aktion ein: „Wie jedes Jahr werde auch ich mein privates Wohnhaus mit einem orangen Licht beleuchten und möchte damit auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen“, möchte die ehemalige Bürgermeisterin auch auf die traurige Statistik über die Morde an Frauen gerade im vergangenen Jahr aufmerksam machen. MIMA